Hoe kunt u met beperkte middelen de keuken transformeren?

U heeft een oude en gedateerde keuken maar niet het budget om een geheel nieuwe keuken aan te schaffen? Daar is helemaal niets vreemds aan. Het is bovendien zonde om de bestaande kwaliteiten van de oude keuken zomaar overboord te gooien, is het niet veel verstandiger om de keuken te renoveren? In sommige gevallen kan men met een paar gerichte ingrepen tot prachtige resultaten komen. Vandaag gaan we kijken naar enkele geslaagde keukenrenovaties van het Belgische bedrijf Reno Group, gespecialiseerd in keuken- en traprenovaties en al sinds 1988 actief op dit gebied.