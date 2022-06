De perfecte woonkamer volgens jouw sterrenbeeld

De Maagd is een aardeteken en is pragmatisch, gereserveerd en kiest als intellectueel voor een bescheiden leven. Daarbij is de maagd op zoek naar de meest praktische middelen om zijn/haar doel te bereiken. Hij of zij is niet in staat om haastig te handelen, elke beslissing in het leven wordt langdurig afgewogen en pas uitgevoerd na een uitgebreid doordacht plan. De woonkamer van de maagd is volwassen, rationeel en evenwichtig: alles wordt met een doel op een bepaalde plek gezet. Hij is vrij eenvoudig en klassiek, maar er is geen gebrek aan ruimte voor de wensen van degenen die hem of haar dierbaar zijn.