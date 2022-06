Een schitterend modulair huis in het bos

Wonen in of bij het bos: een prachtige manier om landelijk te wonen. Het huis aan de rand van het bos waar we vandaag een kijkje gaan nemen, past heel goed in deze omgeving. En toch is het ook een modern bouwwerk dat je gemakkelijk op een andere plek tegen zou kunnen komen. Dat het een modulaire woning is heeft daar ook zeker mee te maken. Op elke plek kan dit huis namelijk verrijzen en het kan ook verplaatst worden als dat nodig is. Benieuwd hoe het er in de praktijk uit is komen te zien? Reis snel mee naar Frankrijk om dit ontwerp van de experts van Allegre + Bonandrini Architectes.