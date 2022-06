Een vrijstaand droomhuisje

In deze keuken annex eetkamer komen de bewoners graag samen om gezellig te genieten van een maaltijd. Het ontwerp is erg open en licht. De combinatie van twee functies (keuken, eetkamer) in een open ruimte zorgt voor veel woonruimte. Dat is ook een goede strategie als je weinig vierkante meters woonoppervlakte tot je beschikking hebt. Dat laatste is in deze woning overigens niet aan de orde. Ook hier weer zien we de schitterende kleurencombinatie: paars, wit en staal. Echt een moderne lay-out! Het is erg praktisch en mooi dat er in deze keuken een gietvloer gerealiseerd is. Dat is een vloer uit een stuk gemaakt van kunststof, deze is erg slijtvast en gemakkelijk te reinigen. Echt geen overbodige luxe in de keuken: de ruimte waar nog wel eens iets over de vloer gaat. Om het plaatje compleet te maken is er veel aandacht geweest voor de juiste lichtsfeer in het vertrek: de ramen (met zwarte kozijnen, heel minimalistisch) laten het daglicht naar binnen schijnen. Ook de bijzondere hanglampen boven de eettafel zorgen voor een sprankelend interieur. Een gave afsluiting van onze tour in en om de woning.

We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.