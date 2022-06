Minimalistische gezinswoning met een warme sfeer

In de buurt is dit huis een typische verschijning. Het merendeel van de woningen in de straat hebben een traditionele stenen look. Dan is deze houten woningen een rare eend in de bijt. Maar zeker geen lelijk eendje! Een woning waar de bewoners elke dag van genieten. De goede sfeer begint al bij het stijlvolle hek waar je doorheen moet om de tuin in te kunnen lopen. Met een expert ontwerp je snel een uniek huis.