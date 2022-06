Voor en Na: de opbouw van een nieuw hek

Waarom er een nieuw hek bij dit huis is geplaatst, hoef je eigenlijk niet te vragen als je deze oude erfafscheiding ziet. Eigenlijk was het te laag om echt functioneel te zijn, op het gebied van privacy bood het ook weinig meerwaarde en qua stijl en uitstraling was het ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. De hoogste tijd voor verandering dus! Laten we snel kijken hoe ze hier die transformatie aangepakt hebben.