Voor en Na: prachtige houten aanbouw vervangt stenen ruïne

Renoveren of helemaal opnieuw beginnen, in sommige gevallen is het overduidelijk. Deze oude garage en aanbouw hebben hun beste tijd al lang gehad. Tijd dus om de boel te slopen en er een nieuwe aanbouw voor in de plaats te zetten. De professionals van AADD+ hebben in dit geval gekozen voor een houten aanbouw met grote ramen met stalen industriële kozijnen. Daarmee heeft de aanbouw iets stoers en past hij tegelijkertijd goed in de natuurlijke omgeving.