Eigentijdse woning met veel hout en staal

De keuken loopt vloeiend over in de ruime en gezellige woonkamer. Hier is het goed toeven, zeker als je het geweldig uitzicht op de tuin in ogenschouw neemt.

Inspiratie voor je eigen woonkamer kun je hier opdoen. Zou je zelf zo'n huis willen laten bouwen, schakel dan de hulp in van een van deze professionals. En overweeg je een zwembad in je tuin, lees dan dit Ideabook eens aandachtig door.