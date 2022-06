Voor en Na: het ontstaan van een natuurlijke tuin

We zien hier een leuk detail in de tuin: een stijlvolle tuinhaard! Een uniek en modern element in deze landelijke omgeving. En dat past dan weer heel erg goed bij het huis. Ook erg leuk is dat elk seizoen wel iets in bloei of in blad staat in deze tuin. Erg verstandig om daar gebruik van te maken want dan kun je het hele jaar door optimaal van je tuin genieten. Let verder ook even op de klinkertjes: het lijkt wel of die er altijd al hebben gelegen. En daar krijg je dan weer een nog authentieker gevoel van.