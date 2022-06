Voor en Na: een nieuwe badkamer in een vijfhoekige ruimte

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is misschien wel de bekendste vijfhoek die er is. En dat een vijfhoekig gebouw of een vijfhoekige ruimte opvalt, is dan misschien ook wel niet zo verwonderlijk. Het is namelijk een bijzondere vorm! En dat is dan ook precies het geval met deze toekomstige badkamer. Van oorsprong was dit een kleine ruimte die als slaapkamer gebruikt kon worden, maar bij deze verbouwing is er voor gekozen om er een badkamer van te maken. En als er nog geen sanitair en leidingen aanwezig zijn, dan moet uiteraard eerst een en ander worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken. Dat was trouwens niet het enige: ook bij het raam moest een en ander worden aangepakt om het mogelijk te maken hier een wastafel te plaatsen. Dat is gelukkig mogelijk gemaakt. Je ziet dat de structuur van de badkamer op de rechter foto al aanwezig is. Laten we gaan kijken hoe de nieuwe ruimte er uit is komen te zien.