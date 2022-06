Top 5 van de week: luxueuze ruimtes om je vingers bij af te likken

Onbegrensde liefde voor eten, dat is wat de bewoners van deze landelijk moderne keuken hebben. En omdat eten niet alleen draait om het voedsel zelf, maar ook de bijkomende gezelligheid, is er gekozen voor een tafel met plaats voor tien. Zo'n ontzettend grote leefkeuken komen we maar zelden tegen, maar wanneer we ze zien doet het onze harten meestal een stukje sneller kloppen. De houten tafel, het natuurstenen werkblad, de ingebouwde oven/magnetron en dubbele koelkast, het is een droom voor velen…