Fijne stoffen, eclectisch design: ontwerpen van Roos Soetekouw

Vandaag laten we je het bijzondere werk zien van Roos Soetekouw, een creatieve textielontwerper gevestigd in Amsterdam. Ze vertelt met haar uitgesproken design een visueel verhaal, dat vorm krijgt in de zorgvuldig gedetailleerde ontwerpen en wordt gevat in hoogwaardige duurzame materialen. Soetekouw draait het productieproces om: textiel is geen grondstof voor een ontwerp, maar heeft een eigen karakter en zeggingskracht. Textiel is voor haar dus niet iets vanzelfsprekends.

Deze zomer kwam een droom van Soetekouw uit, want ze stond op de Salone del Mobile in Milaan, deze vond plaats van 14 t/m 19 april van dit jaar. Het is goed nieuws dat een Nederlandse ontwerper in het buitenland scoort. We gaan nog veel van haar horen. We hebben hieronder een aantal van haar ontwerpen voor je op een rijtje gezet, gewoon om je bekend te maken met de stijl van Soetekouw. Kijk met ons mee en laat je inspireren!