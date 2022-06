Een nieuwe keuken: hier moet je rekening mee houden

Voordat je een nieuwe keuken kunt gaan uitzoeken, is het verstandig om een aantal voorbereidingen te treffen. Dan hebben we het in eerste instantie niet meteen over het slopen van je oude keuken, daar kun je tenslotte beter even mee wachten totdat je nieuwe keuken wordt geplaatst. Waar we op doelen is onder meer het opmeten van de ruimte waar je nieuwe keuken moet komen. Het kan zijn dat je qua afmetingen precies hetzelfde wilt als je oude keuken, maar je kunt de ruimte ook anders gaan indelen. Mocht dat laatste het geval zijn, dan moet je ook even uitzoeken of dat qua aansluitingen allemaal mogelijk is. Dan kun je denken aan water en elektriciteit. Het kan nodig zijn dat hier dan het een en ander aan moet worden veranderd. Dan is het wel fijn om te weten of dat eigenlijk wel mogelijk is.

Mocht je hier hulp bij nodig hebben, dan kun je contact opnemen met een van deze professionals.