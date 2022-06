Hét bewijs dat een kantoorruimte niet saai hoeft te zijn!

Men zegt alles is ruimte en tijd . Dat is deels waar, want er is ook de beleving daarvan. De beleving van ruimte en tijd staan vandaag centraal. Je gaat je begeven in een ruimte die je simpelweg niet meer wilt verlaten. De inrichting die je hieronder gaat zien heet 'Space'' en is gemaakt door het Britse designbureau Sevil Peach, zij werden bijgestaan door het Nederlandse bureau A Space You Do Not Want To Leave, die verantwoordelijk waren voor de accessoires en de afronding van de inrichting. Ze hebben een bedrijfsruimte volledig ingericht, waardoor deze van boven tot beneden ondergedompeld is in een totaalconcept. We gaan je kennis laten maken met de schitterende stijl van Sevil Peach en A Space You Do Not Want To Leave, door een aantal prachtige voorbeelden voor je op een rijtje te zetten. Kijk met ons mee en laat je inspireren!