Lampen van kurk, creatief en sfeervol

Vandaag tonen we je het werk van Tiago Sá da Costa Studio, dat het midden houdt tussen design en kunst. In de serie Corkmatters, wordt kurk op een bijzondere wijze gebruikt. De werken zijn zeer esthetisch vormgegeven door middel van een unieke lasersnijtechnologie, en ouderwets handwerk, waardoor het milieu niet belast wordt. De prachtige werken hebben een sculpturale uitstraling die je interieur direct op een hoger plan brengen. De lampen die we vandaag aan je laten zien schijnen hun warme en gezellige licht je woonkamer in en creëren daarbij prachtige schaduwen. Dit alles zorgt voor een fijne en huiselijke sfeer.

Alle producten zijn ambachtelijk vervaardigd in de Tiago Sá da Costa Studio, daarbij is er veel zorg en persoonlijke aandacht besteed aan het creatieve proces, want kurk is prachtig, maar het vraagt ook een nauwgezette techniek om deze lampen te kunnen creëren. De gebruikte kurk is puur natuur en afkomstig uit Portugal, zonder extra bindmiddelen en afgemaakt met een schellak coating. Kurk is een duurzaam materiaal en het mooiste is dat het biologisch afbreekbaar. Wist je dat het afkomstig is uit de bast van een boom en slechts om de 7 a 9 jaar geoogst kan worden, waarbij het niet nodig is dat de boom gekapt wordt. Helaas daalt in de wijnindustrie het gebruik van kurk, waardoor vele kurkbomen dreigen te verdwijnen en dat zou erg zonde zijn, want deze bomen absorberen CO2. We stuiten hier direct ook op de conceptuele laag in het werk van Tiago Sá da Costa: keep the forrest alive! Laten we zijn werk eens van dichtbij bekijken!