Moderne boerderij met een bijzondere geschiedenis

We zijn boven aan gekomen en zien dat ook hier het kleurenpalet wordt door getrokken: wit, groen, blauw en zwart komen terug, maar in het kleed zien we ook andere kleuren, zoals rood en geel. Het witte plafond en de houtenbalken zijn een nostalgische verwijzing naar de oude boerderij. Een bijzondere eigenschap van deze woning is duidelijk de ruimtelijkheid, die is zowel beneden als boven nadrukkelijk ´aanwezig´. Deze woning biedt je maximale vrijheid, maar toch ook de nodige privacy. Rechts zien we een wand die geluiden vanuit het woongedeelte tegenhoudt, zodat je rustig kunt slapen.

Tot zover het prachtige nieuwe huis ontworpen door Sep Blauwdruk Architecten. We hopen dat je geïnspireerd bent. Alvast veel plezier met je nieuwe interieur!

