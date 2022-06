Top 5 van de week: Handige inrichtingstips en bijzondere architectuur

Het contrast met de woning uit Toscane kan niet groter zijn. Op plek vier vinden we deze moderne kegel in Beekbergen terug. In de bosrijke omgeving van Beekbergen vormt deze villa een unieke verschijning. Via een slingerend weggetje naderen we het sierlijke bruggetje dat ons toegang verschaft tot de villa. De villa is opgetrokken uit beton, glas en staal en heeft een rieten dak. Onder dat rieten dak ligt een grote verassing verscholen. Alsof de villa niet al bijzonder genoeg is! De overige foto's en beschrijvingen van deze villa vindt u hier.