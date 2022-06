Hedendaagse barbershops, rauw en authentiek

We stellen je voor aan Studio AA: een bijzonder architectenbureau uit Amsterdam. Het is een team van architecten en ingenieurs die samen zoeken naar de schoonheid via diverse creatieve bouwkundige projecten. In hun ontwerpen staat de mens centraal, degene die de ruimte gebruikt kan hem zelfs nog mede vormgeven. Creatieve vrijheid voor de eindgebruiker is dus een belangrijk punt. Ander punt van aandacht is de eenvoud van de bouwmaterialen en hun intrinsieke schoonheid, die op hun beurt weer het ontwerp verder beïnvloeden. Als klant mag je verwachten dat de ontwerpen op een aanschouwelijke manier worden uitgewerkt, Studio AA doet dit op voortreffelijke wijze door middel van maquettes, verhalen, 3D-modellen en tekeningen. De filosofie van de studio is prachtig, namelijk: ’Duurzaamheid zit volgens ons vooral in mooi ontworpen ruimtes die in de loop van de tijd veranderingen op een natuurlijke manier kunnen absorberen. Hiermee scheppen we ruimte voor nu, en voor later’. Hoe het ontwerp er concreet uitziet? Kijk snel met ons mee naar de voorbeelden!