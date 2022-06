homify 360º: Aanbouw aan villa, binnen wordt buiten

Niets is zo fijn als het genieten van de zonnestralen in de lente of in de zomer. Een uitbouw van je huis of villa is dan een geschikte investering. Niet alleen voor je eigen plezier, of dat van de andere leden van je gezin, maar ook omdat zo'n uitbouw de nodige waardevermeerdering met zich meebrengt. Hoope Plevier Architekten BNA heeft een prachtige uitbouw weten te realiseren die perfect aansluit bij de vormgeving en kleurstelling van de bestaande architectuur. De uitbouw hier bij de achtergevel is laag en breidt de woonruimte een flink stuk uit. Toch oogt deze niet recenter dan de bestaande villa, qua stijl sluiten ze naadloos op elkaar aan. De uitbouw loop direct over in het gazon, waardoor een bijzondere relatie tussen de binnen- en buitenruimte ontstaat die zorgt voor een mooie, natuurlijk sfeer.