Punto Verde: bamboe design

We nemen je vandaag mee naar de wereld van het houtdesign. Punto Verde is de expert op het gebied van dit natuurlijke materiaal, of het nu gaat om vloeren, wanden of deuren: ze hebben er een prachtig ontwerp voor. Bamboe is een spannend, exotisch, maar ook vriendelijk materiaal dat je interieur, meubels, vloer of deuren direct een bijzondere uitstraling geeft. De werkwijze van het bedrijf is simpel, de klant staat centraal en is een bron van inspiratie en motivatie voor Punto Verde. Er is tegenwoordig veel verschillende soorten houtdesign te koop en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Vandaag gaan we je daarom een handje helpen door enkele mooie voorbeelden voor je op een rijtje te zetten. Kijk met ons mee en laat je inspireren!