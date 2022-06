Prachtige houten vloeren van BVO Vloeren

Na vandaag kunnen we niet meer om BVO Vloeren heen, dit bedrijf wordt geleid door Bas en Priscilla van Oosterbos, een echtpaar met een passie voor ontwerpen en design. Het duo is hooggekwalificeerd voor elke job, want Bas heeft de hoogste graad in de branche weten te behalen, namelijk die van Meesterparketteur. Een met smaak gelegde houtvloer is duidelijk herkenbaar als maatwerk, en dat is zeer belangrijk, want zo'n vloer is een beeldbepalend onderdeel in het totaal concept van je interieur. Door een juiste keuze van de houtsoort, en bewerking daarvan, voeg je een specifiek element toe aan de sfeer van je woning. Bij BVO Vloeren is er veel mogelijk, de klant staat ten alle tijden centraal en de communicatie is uiterst persoonlijk. Het bedrijf installeert tevens moderne vloerverwarming en koelingssystemen, deze kunnen zonder problemen onder een houten vloer geplaatst worden, waardoor deze elk seizoen comfortabel aanvoelt. Ben je een fan van hout en is alleen een vloer niet voldoende voor jou, dan kun je ook kiezen uit een breed assortiment houten wandbekleding, vloer- en wandtegels. In de showroom van BVO Vloeren vind je deze en nog veel meer mooie ontwerpen en producten. Om je alvast een beetje te inspireren willen we je graag enkele prachtige voorbeelden laten zien van schitterende houten vloeren. Al nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel mee!