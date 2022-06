Kleine tuin en toch een zwembad

Hier nemen we een kijken in het interieur van het familiehuis. Het valt direct op, dat het plafond doorloopt in de veranda buiten, dit resulteert in een supermooie verbinding tussen de binnen- en buitenruimte. De sfeer die hierdoor binnen ontstaat is erg bijzonder en maakt dat het vertrek zeer transparant en helder op je overkomt. Wat een ruimtelijkheid! Als het mooi weer is, en vaak is dat in de zomer het geval, dan zet je de schuifwand naar de tuin open, zodat de frisse zomerwind je huis in waait. Een erg fijne sensatie! We zijn verrast door de mogelijkheden die Stoop Tuinen heeft gezien met deze relatief kleine tuin. Een prachtige prestatie!

Tot zover de grootse inrichting van de relatief kleine tuin. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Alvast veel plezier met de aanleg van je eigen zwembad, want een grote tuin heb je dus niet per se nodig!

