Londen luxe: Evolutie van een traditionele familiebungalow

Het huis dat we vandaag aan je laten zien staat in Chiswick en is het resultaat van een prachtig ontwerp van Mzo Tarr Architects. Het heet Tetris , een grappige naam die ons doet denken aan het oude computerspel van vroeger. De familie die in dit huis woonachtig is, was de oude chalet bungalow die zij bewoonden ontgroeid, ze wilde een nieuw huis om hun bouwvallige woning vervangen. Voordat ze Mzo Tarr Architects in de arm namen om de klus te klaren hadden ze al drie mislukte pogingen ondernomen om het gewenste plan op te stellen voor de renovatie van het huis. Ze waren dus al enige tijd bezig voordat ze eindelijk de juiste partij wisten te strikken voor de klus, die fantastisch geslaagd is! De traditionele familiebungalow bevatte een mengeling van 4 verschillende bouwstijlen, de architecten moesten dus een evenwicht zien te vinden tussen deze stijlen en nieuw te bouwen elementen. Daarnaast speelden andere factoren een rol, zoals de buren en het bestemmingsplan. Al met al was het nogal een gepuzzel om het passend te krijgen.

Het uiteindelijke ontwerp is prachtig geworden, zo beschikt het over 4 verdiepingen en 5 slaapkamers, die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van een prachtig met cederhout bekleed exterieur. Het huis ontving haar naam vanwege de pragmatisch gestapelde kamers, waarin elke ruimte de hele dag door voorzien is van prachtig daglicht. In termen van duurzaamheid, zijn er actieve en passieve technologieën aangewend om het huis hypermodern te maken, zelfs is er een geothermische verwarming en een regenwater opvangsysteem gerealiseerd. De hoofdstructuur van het huis is gemaakt van Structural Insulated Panels (SIP), bekleed met duurzaam geproduceerd Western Red Cedar en siliconen. De bijzondere vorm en de hoge kwaliteit van de materialen gaan hand in hand, waardoor het huis een echte wonder van moderne architectuur genoemd mag worden. Laten we snel een tour doen door het huis!