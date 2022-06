homify 360 °: droomhuis met uitzicht op de Rijn

We bevinden ons nu in het prachtige interieur van het moderne huis. Het eerste dat we zien is de open keuken en de eetkamer, dit is het centrum van het huis. Het is de sociale hotspot waar alle bewoners elkaar dagelijks treffen en decor voor de familiediners. Het visuele centrum van deze ruimte wordt ingenomen door de eenvoudige kachel in de betonnen muur, wat een bijzondere sfeer straalt deze uit! Als kok kun je je hart ophalen in de keuken van het huis, want deze culinaire ruimte is voorzien van alle moderne gemakken, ook qua vormgeving is deze excellent. Let vooral op het gigantische keukenblok, echt een plek waar je eenvoudig met meerdere koks tegelijkertijd kunt werken, niet onbelangrijk tijdens het bereiden van het familiediner. Net als de gevel is het interieur zeer puristische van vormgeving en heeft het een ingetogen kleurenpalet, waardoor er een zekere rust heerst in het huis.