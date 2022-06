Luxe maar betaalbaar huis

Door de rechthoekige vorm van het huis is de vormgeving van het interieur vrij conventioneel, hier zien we geen bijzonderheden. In de container werd een galerij gebouwd, zodat we bijna vergeten dat we daadwerkelijk in een oude zeecontainer wonen. Eigenlijk herinneren alleen de binnenmuren ons aan de buitengewone oorsprong van het huis. Het voordeel van een container woning is dat de toekomstige eigenaar zeer veel mogelijkheden heeft om deze helemaal naar eigen smaak in te richten. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het hier binnen zeer goed vertoeven is! Echt gezellig, industrieel en super modern deze inrichting! We verwachten dan ook veel van dit type woning. Ook voor studenten in de grote steden van Europa is deze architectonische oplossing een gouden greep, omdat deze woningen eenvoudig en snel te realiseren zijn. In één klap zijn de huisvestigingsproblemen opgelost. Een goed initiatief! En waar vindt je als student zo´n luxe compleet huis in een grote stad, en voor dat geld!

