Voor & Na: Ongelofelijke verbouwing van een strandvilla

Het Portugese Estoril staat bekend om zijn Formule 1 circuit maar ook om zijn prachtige stranden gelegen aan de Atlantische Oceaan. Vandaag laten we jullie kennis maken met deze bijzondere villa gelegen aan het strand van Azarujinha. De experts van Home Staging Factory troffen een bijna verlaten woning aan wanneer ze de villa voor het eerst bezochten. De villa dateert uit de 19e eeuw en is in zijn lange bestaan niet heel erg intensief onderhouden. In een tijdsbestek van slechts vier weken wisten de experts van Home Staging Factory de versleten villa om te toveren tot een klein paradijs met een spectaculair uitzicht.