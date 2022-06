homify 360º: gerenoveerde woning met uitbreiding

De open woon- en eetkamer omarmen de Scandinavische stijl met een mengsel van laid-back, witte meubels en onafgewerkte bleke houten vloerdelen. De eettafel is gemaakt van hetzelfde basis hout en past prachtig bij het totaalconcept. De spierwitte bank zorgt voor het comfort dat je zoekt in een woonkamer als deze. Het antracietgrijze behang, dat een enkele muur siert, is een prachtig tegenwicht voor al dat wit. De belangrijkste focus in deze kamer is het uitzicht dat we hebben over de tuin. De grote ramen zorgen ervoor dat gedurende de hele dag voldoende zonlicht is. Een mooie toevoeging aan het interieur is het minimalistische aquarium, zo´n vormgeving zie je niet vaak! Dit is wat je noemt een woonkamer met stijl.