De restyling van een betaalbare, kleine woning

Je kunt zeggen over een kleine woning wat je wilt, maar het is verdraaid makkelijk om een gave make-over te realiseren als de ruimte waarin je dat doet beperkt is. Vandaag hebben we het perfecte voorbeeld voor je gevonden. Een jong stel was toe aan een nieuwe inrichting van hun appartement. Hieronder ga je de foto’s zien die direct duidelijk maken waarom die make-over nodig was. De resultaten zijn echt geweldig en helemaal van deze tijd. Een renovatie of restyling is iets waar je tegenop kunt zien, omdat je door de bomen het bos niet ziet, want er moet ook zoveel gebeuren. Wat moet ik als eerste doen? Hieronder laten we je zien wat er van de oude woning geworden is, dan krijg je direct een idee hoe je het zelf kunt aan pakken. We makken een verbouwing makkelijker en leuker! Kijk snel met ons mee en laat je inspireren!