De schitterende transformatie van een Groningse achtertuin!

Het is weer de tijd van het jaar dat we over de tuin na gaan denken. Want de lente is in aantocht en de tuin licht er in de winter, geheel in overeenstemming met de cyclus der seizoenen natuurlijk, schijnbaar verwaarloosd bij. Dit was ook het geval in de achtertuin die we troffen in Groningen. De bewoners hadden behoefte aan een nieuwe look voor hun tuin. Ze wilden graag een inrichting die hen in staat stelde om in het warme seizoen lekker te genieten van hun achtertuin. Gelukkige wisten de experts wat ze moesten doen. Kijk met ons mee naar de schitterende voorbeelden en laat je inspireren door het mooie design!