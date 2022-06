Modern appartement met een vleugje traditie

Aan het einde van de dag vol vrolijkheid en genietingen is het op een bepaald uur in de nacht (ook in Barcelona) tijd om lekker te gaan slapen. Met het geroezemoes van het uitgaansleven nog in gedachten lig je heerlijk uitgeteld op dit grote bed. De vibe in deze kamer valt te omschreven als 'back to the roots' (vanwege al het hout) en superrelaxt! Een eenvoudig design dat goed past bij de mediterraanse sfeer. Een kamer waar we fan van zijn! Met deze foto sluiten we de tour door de woning af. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends. Be inspired!