homify 360°: Gerenoveerde terraswoning in Londen

Een boek moet niet alleen op zijn kaft beoordeeld worden, dat geldt niet alleen voor boeken maar ook voor woningen. Een goed voorbeeld daarvan vinden we in London. Door wetgeving en restricties is het niet altijd mogelijk om de façades van bepaalde huizen aan te passen. Daardoor zorgt men ervoor dat het straatbeeld in zijn oorspronkelijke staat behouden blijft. Vaak betreft het woningen met een bepaalde historische of culturele waarde. Echter, dat betekent natuurlijk niet dat er in de binnenkant van de huizen niets aangepast mag worden. De experts van Sophie Nguyen Architects losten deze problemen heel anders op, zij breidde het huis uit door een extra verdieping onder het huis aan te leggen.