Industriële stijl in een flat

Een simpele galerijflat in Amsterdam Zuid. Daarvan gaan er dertien in een dozijn. Dat zou je tenminste denken. Maar je weet natuurlijk nooit wat er achter een voordeur allemaal te vinden is. In het geval van ons onderwerp van vandaag is de verrassing dan ook groot. Dit appartement is namelijk in een prachtige industriële stijl opgeknapt. Het geheel moet nog even verder worden ingericht, maar we kunnen je al een schitterende basis laten zien. Kijk daarom lekker met ons mee naar dit inspirerende project dat is uitgevoerd door Amsterdamse experts van Victona.