Fantasierijke woning in het bos

Ben je op de set van Lord of the Rings of is dit een echt huis? Het laatste is uiteraard het geval, maar we moeten zeker toegeven dat dit huis toch wel heel erg sterk lijkt op de huizen van de Hobbits in de beroemde films van Lord of the Rings! En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, je kunt veel van de Hobbits zeggen, maar mooie huizen hebben ze wel. Terug naar de realiteit: we zien hier een bijzonder vormgegeven woning in een bosrijke omgeving. En aangezien dit huis heel wat vragen oproept is het de hoogste tijd om eens verder een kijkje te gaan nemen.