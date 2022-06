De badkamer is allang niet meer die saaie ruimte met standaardinrichting waar je alleen komt om even snel te douchen en je tanden te poetsen. Tegenwoordig maakt de badkamer deel uit van je interieur en mag je er jouw persoonlijke stijl in terug laten komen. Nu steeds meer appartementen en woonhuizen aparte ruimtes hebben om de wasmachine en droger te plaatsen is er meer ruimte om de badkamer mooi in te richten. En daar is vanuit de markt natuurlijk handig op ingespeeld. Er is wat betreft badkamermeubels, -tegels en -apparatuur tegenwoordig van alles te verkrijgen. Heel fijn zo'n scala aan mogelijkheden, maar dat maakt de keuze er niet makkelijker op. Als je in je hoofd hebt dat je nieuwe badkamer vooral goed moet passen je moderne interieur, dan raden we je aan om vooral verder te lezen. In dit Ideabook bespreken we de 6 laatste trends voor een moderne badkamer. Hiermee bieden we je handige handvatten die je kunt gebruiken bij het uitkiezen van je nieuwe badkamer. Lees snel verder en doe inspiratie op voor de badkamer van je dromen!