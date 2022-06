Ga voor wild en laat je tuin leven

Verwilderingsbollen zijn ideaal. Het zijn sterke bollen die makkelijk aanslaan en elk jaar weer terug komen. En het leuke is… ..het worden er elk jaar meer. De mooiste foto’s zie ik elk voorjaar voorbij komen van kasteel Hackfort in Vorden. De grasvelden rond het kasteel kleuren in die tijd geel, blauw en wit van de sneeuwklokjes, de hyacinten en krokussen. Nu hebben we niet allemaal een kasteeltuin maar ook in een kleine stadstuin is er altijd wel plaats voor bollen. Je kunt de bollen in het gras poten voor het effect op de foto. Of zet ze aan de voet van een boom of tussen de planten in de border. Heb je geen plaats in je borders, zet de bollen dan in potten. Het zijn echte cadeautjes voor in de tuin.