8 handige tips om je energieverbruik te verminderen

Door de komst van de vele huishoudelijke apparaten zijn we de afgelopen jaren steeds meer energie gaan verbruiken. In een gemiddeld huishouden staat de radio de hele dag aan en ligt de mobiele telefoon minstens één keer per dag in de oplader. 's Avonds gaat de radio uit en is het de beurt aan de televisie. Tijdens het televisie kijken zijn we van alles en nog wat aan het opzoeken op onze tablet, waardoor ook deze met regelmaat moet worden opgeladen. En omdat ons werk nooit echt af is, staat de laptop ook nog een paar uurtjes aan. Hoe meer er aan elektrische producten op de markt komt, hoe meer energie we verbruiken.

En dan hebben we het nog niets eens over de wasmachine die door al onze werk-, sport- en vrijetijdskleding overuren draait. Of de vaatwasmachine die we vroeger niet hadden. En wat dacht je van al die hippe keukenapparatuur die je tegenwoordig gewoon moet hebben. De sapcentrifuge, de blender en één of meer koffieapparaten met bijzondere pads zijn tegenwoordig niet meer uit onze keukens weg te denken.

Dit alles leidt tot een hoge energierekening en een hoge C0-2-uitstoot, wat niet goed is voor het millieu. Het is daarom niet verkeerd om je energieverbruik eens goed onder de loep te nemen en te kijken of je jouw verbruik wat kunt verminderen. In dit Ideabook geven we je hiervoor 8 handige tips. Lees snel verder en begin meteen met besparen!