homify 360º: Moderne recreatiewoning in Renesse

Op de begane grond is een betonvloer aangelegd inclusief vloerverwarming. Vanuit deze hoek kunnen we de patio op de achtergrond goed zien, ook wordt duidelijk hoe licht en ruim de woning van binnen oogt. Rechts zien we de vurenhouten trap naar de eerste verdieping. Het hekwerk en de trapleuning zorgen ervoor dat de trap ook voor kinderen veilig te gebruiken is, zonder dat de ruimte beperkt wordt. De woning is verder van alle gemakken voorzien. Op de eerste verdieping vinden we de bad- en slaapkamers. De badkamer is volledig betegeld en de kamers op de eerste verdieping zijn allen voorzien van radiatoren. De isolatiewaarde van het huis voldoet daarnaast aan de hoogste eisen. Het interieur is modern en fris. De kleurvolle stoelen steken hier fraai af tegen de zwarte tafel en de verchroomde lampen geven de ruimte een moderne sfeer. Let ook op al het hout dat we hier tegenkomen. Men heeft ervoor gekozen om een deel van de houtconstructie in het zicht te laten, er ontstaat daardoor een interessante mix van stijlen.