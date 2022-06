homify 360°: Villa aan de Rijn

In deze fotoserie laten we jullie kennis maken met deze bijzondere villa aan de Rijn, daterend uit de jaren '30 van de vorige eeuw. Het oorspronkelijke gebouw is in twee fasen gerenoveerd en verbouwd. De eerste renovatie vond plaats in 2001, daarbij is vooral de eerste verdieping aangepakt. In 2011 volgde de rest van het gebouw. Tijdens deze tweede verbouwing heeft men tevens een dakkapel aan de woning toegevoegd.