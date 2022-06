Betaalbare houten huisjes die je zelf kunt bouwen

Een houten huis doet je niet alleen wegdromen van die heerlijke skivakantie met vrienden, maar ook van een romantisch weekendje weg met je geliefde. Hout geeft zowel een romantische vibe alsook een authentieke element aan elk huis of chalet waardoor de woning of verblijf steeds uniek wordt. Omdat we enorm houden van prachtige houten huizen, geven wij je er maar al te graag enkele mee in dit ideabook . Of je nu op zoek bent naar zeer betaalbare variant om zelf in te wonen of om bijvoorbeeld je huis mee uit te bereiden voor eventuele logees, je vindt het ongetwijfeld bij Homify. Deze houten huizen zijn er in alle soorten en maten en, zijn betaalbaar en het leukste: je kunt je huisje van hout zelf bouwen.