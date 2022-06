Brrr, koud buiten? Neem een buitenhaard!

Buitenhaarden koop je in de winkel maar maak je ook eenvoudig zelf van opgestapelde betonblokken of tegels. Zo kun je je buitenhaard helemaal maken zoals je zelf wilt. Op de foto zie je een mooi voorbeeld van een DIY-buitenhaard. Misschien niet geschikt voor een kleine stadse achtertuin, maar in een grote tuin in de landelijke omgeving van je vakantiehuis of volkstuin misstaat hij zeker niet. Stop steentjes in de open ruimte om de haard verder aan te kleden en plaats de haard op een stevige ondergrond. En geniet!

Wat je ook wilt doen: de mogelijkheden zijn onbeperkt en het aanbod is groot. Wil je bijvoorbeeld alleen genieten van de warmte die een buitenhaard geeft dan is een schaal handig, heb je kinderen kies dan voor een haard die je kan afsluiten. Sommige buitenhaarden neem je mee tijdens het dagje het bos in, andere gebruik je om een extra ruimte te creëren. En met sommige haarden stook je niet alleen een vuurtje maar kook of bak je ook de lekkerste gerechten.