7 mierzoete ideeën voor de meisjeskamer

Meiden zijn dol op cupcakes! En wat is er nu mierzoeter dan deze accessoires met cupcakedesign? Er zijn lampen, kussentjes en poefen verkrijgbaar, maar ook behang en tal van andere spulletjes. Het materiaal is zacht en oogt fris en vrolijk.

De lamp op deze foto is bijzonder geschikt voor het sfeervol verlichten van de meisjeskamer. Zachte verlichting creëert een gezellige ambiance in een kleurrijke ruimte. Speel met verschillende soorten verlichting en kijk wat bij de kamer past. In een ruimte waar weinig natuurlijke lichtval binnenkomt, mag een plafondlamp met een wat fellere verlichting niet ontbreken. Zorg in dat geval dat alle hoeken in de kamer daarnaast zacht verlicht zijn, bijvoorbeeld met een staande lamp of een bureaulamp.

Ook het kiezen van de juiste gordijnen maakt een verschil van dag en nacht. In een ruime kamer kunnen zware, stoffen gordijnen heel mooi staan. Maak bij een kleinere of wat donkerdere kamer gebruik van een (eventueel verduisterend) rolgordijn in een lichte kleur of een luxaflex in een frisse kleur.

Meer meubels en accessoires voor de kinderkamer.