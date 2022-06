Minimaliseer je meubels, wat te doen met je overcomplete inboedel?

De deeleconomie begint een steeds prominentere rol te spelen in onze economie. Want waarom zou iedereen alles zelf moeten kopen als je het niet eens constant gebruikt? Delen is dan een perfecte oplossing. Veel aangehaald voorbeeld is de boormachine. Veel huishoudens hebben er een, maar wist je dat hij in totaal gemiddeld maar zo'n dertien (!!) minuten gebruikt wordt? Als we 'm delen zien we een win-win-situatie ontstaan: er hoeven minder boormachines geproduceerd te worden, en dat is nou prima voor het milieu, bovendien hoeft niet iedereen een eigen boormachine aan te schaffen en zodoende zijn we allemaal goedkoper uit. Prima uitgangspunt toch! Wat je vervolgens wel nodig hebt om dit plan te bewerkstelligen is een netwerk waarbinnen je boormachine kan delen. Maar een beter milieu, hebben we al van jongs af aan ingedrild gekregen, begint bij jezelf. Van de boormachine naar de overcomplete inboedel is het vervolgens maar een kleine stap: wat je over hebt, deel je in je eigen netwerk. Via een mail bijvoorbeeld, naar je vrienden, collega's en familie. Werkt dat niet? Facebook is een geweldige volgende stap. Sharing is caring!