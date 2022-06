7 appartementen, kleiner dan 80 m2 om zo te kopiëren!

Braziliaanse ontwerpers hebben altijd een zeer eigen stijl die voor veel levendigheid zorgt in elke woning. Dit vrolijke tweekamerappartement kent een hoop scherpe contrasten, hoogglans oppervlakken en veel kleur. Er is een grote variatie aan kleuren, vormen en details die we je graag willen laten zien. Let bijvoorbeeld eens op de muur met kunstwerken in de woonkamer. En het bijzondere is dat het ondanks de veelheid aan kleuren en contrasten geen chaos is! Sterker nog de meeste ruimtes hebben een sterke witte basis en het eindresultaat is zeer verfijnd en stijlvol.