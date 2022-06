Van vliegtuighangar tot modern woonhuis

Vandaag hebben we een zeer interessant project voor je bij homify. Wat ooit een hangar was waarin tweemotorige vliegtuigen werden gerepareerd, is nu volledig getransformeerd tot een moderne familiewoning met bijzondere elementen. Het idee bij deze verbouwing was om de interessante vorm van de hangar te gebruiken in het ontwerp en de architectonische elementen van het gebouw zoveel mogelijk te benadrukken. De samensmelting tussen de interessante vorm van de hangar en de nieuwe moderne setting is zeer uniek. Elke ruimte bevat zeer hoge plafonds en ruimtes die allemaal prachtig verlicht worden door het natuurlijk licht dat in ruime mate binnenstroomt via de fraaie grote ramen en openingen. Een project dat perfect is uitgevoerd door de architecten en de geschiedenis van de hangar volledig in tact laat. Scroll mee naar beneden voor een rondleiding…