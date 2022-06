Designmeubels van Label

De stoel hier op de foto heet Inside out en is een ontwerp van Tom Dissel. Deze comfortabele stoel past goed in de traditie van het bedrijf. Vakmanschap en eerlijke materialen bepalen de uitstraling van deze stoel. Volgens Tom Dissel is het de bedoeling dat het leer het ontwerp en het karakter van de stoel moet bepalen, dat is hem goed gelukt. Het sterke, flexibele en duurzame materiaal speelt een grote rol in het ontwerp van de stoel. Doordat het leer om het frame is gevouwen worden de natuurlijke plooien en vormen van het leer zichtbaar, zowel van de binnen- als van de buitenkant. De sierlijke pootjes vormen een mooi contrast met het robuuste materiaal.