10 droomhuizen onder 300m² incl. plattegrond!

Op huizenjacht gaan is altijd spannend maar wanneer je rondrijdt of online zoekt kan het soms wat onoverzichtelijk en verwarrend worden door het enorme aanbod aan huizen. We helpen je daarom graag om deze keuzes te verkleinen door je wat ideeën te geven. Vooral wanneer je net bent begonnen met je huizenjacht. Vandaag beperken we je zoektocht naar huizen met een oppervlakte onder de 300m² en we beloven je dat ze allemaal even uniek zijn. Een goede optie om eens te overwegen om hiervoor een buitenlands bedrijf in te schakelen want de kosten liggen dan vaak aanmerkelijk lager. En ja, in deze tijden van vervagende grenzen kun je je prefab huis zelfs uit het buitenland laten transporteren.