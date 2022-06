10 feng shui tips die je leven zullen veranderen!

Vaak denken we bij feng shui aan wat bizarre oosterse regeltjes, maar wist je dat veel interieur designers vrijwel allemaal de feng shui filosofie toepassen als basis voor hun designs? Feng shui is een oosterse filosofie die erop gericht is om een zo prettig en aangenaam mogelijke sfeer in huis te creëren. Waar alles goed doorstroomt waardoor het licht en goed aanvoelt. En wie wil dat nu niet? We kennen allemaal het gevoel wanneer we een onprettige ruimte binnenkomen en denken: 'Hier wil ik zo snel mogelijk weer weg'. Het is dus zeer belangrijk dat de ruimte waarin we leven goed, fris, schoon en prettig aanvoelt. Vandaag presenteren we je de 10 beste feng shui tips waarmee ook jij zo'n heerlijk aanvoelend huis kunt creëren. Lees mee en ga vandaag nog aan de slag!