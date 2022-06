Voor & Na: Van vakwerkschuur naar expositieruimte

Op deze eerste foto zien we het exterieur van deze oude vakwerkschuur. Het gebouw kunnen we terugvinden in het Limburgse heuvellandschap, waar het voorheen dienst deed als garage en opslagruimte. De experts van SeC Architecten hebben het exterieur met veel respect behandeld. De verschijningsvorm, het materiaalgebruik en de kleuren van het gebouw zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. Als we goed kijken zien we dat er rechtsonder een extra raam is geplaatst en de openslaande deuren herbergen nu een transparant paneel.