9 kleine en perfecte achtertuinen om van de zomer te genieten

In ons ideeënboek van vandaag geven we je een aantal tips om je tuin in perfecte staat te houden. De tuin, het terras of tuin zijn buitenruimten die we vaak vergeten tijdens de koudere maanden en daardoor wat verwaarlozen. Als de lente aanbreekt en we dit gebied herontdekken dan willen we het liefst direct in de zon en de frisse buitenlucht zitten. We treffen onze tuin dan vaak in een deplorabele staat aan omdat we deze voordat de temperaturen weer stijgen compleet vergeten waren. Om dit te voorkomen, geven we je wat tips om je tuin netjes en altijd in die op en top perfecte staat te houden.