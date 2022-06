10 coatings voor een fantastische gevel!

Terwijl je beton als bouwstof ruw kunt aanbrengen kun je ook microcement kiezen om de gevel mee te bekleden voor een fraaie eerste aanblik. Het belangrijkste is de keuze voor de textuur: deze kan glad zijn, ruw of gepolijst en verdeeld in vierkante of rechthoekige vlakken om je gevel een industriële look te geven. Ook kun je microcement combineren of verwerken in een weefstructuur. Dit kun je doen door in het graanmengsel, zout of gruis toe te voegen dat je voor de afwerking verwijdert met een spatel wat zorgt voor een robuustere look die vervolgens mooi contrasteert tegen het gladde oppervlak van de rest van de gevel.